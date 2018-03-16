Погода в Сумах: прогноз на завтра

Ночью синоптики прогнозируют облачность, небольшой дождь с мокрым снегом, туман (видимость 200-500 м), слабый гололед, на дорогах местами гололед.
Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха по городу - 1-3 С тепла.
Днем - так же облачно, дождь, слабый туман, на дорогах местами гололедица.
Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха - 4-6 С тепла.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
По информации Украинского Гидрометцентра 21 марта утром в большинстве областей Украины снег, метель....