Пограничники задержали группу нелегальных мигрантов из Пакистана и Индии Поздно вечером 29 марта в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда во время реализации полученной от оперативных сотрудников Госпогранслужбы информации о возможной переправке через границу с территории России в Украину группы нелегальных мигрантов задержали трех нарушителей границы азиатской внешности.

Пограничный наряд в непосредственной близости от границы недалеко международного пункта пропуска для автомобильного сообщения «Великая Писаревка» задержал группу нелегальных мигрантов - гражданина Пакистана и двух граждан Индии. Иностранцы незаконно попали на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу.

Сейчас продолжаются фильтрационные мероприятия, проинформированы соответствующие взаимодействующие правоохранительные органы. Пограничники проводят комплекс мероприятий по установлению круга лиц, возможно причастных к нелегальному перемещению лиц через государственную границу Украины.