Пограничники задержали группу нелегальных мигрантов из Пакистана и Индии

Пограничный наряд в непосредственной близости от границы недалеко международного пункта пропуска для автомобильного сообщения «Великая Писаревка» задержал группу нелегальных мигрантов - гражданина Пакистана и двух граждан Индии. Иностранцы незаконно попали на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу.
Сейчас продолжаются фильтрационные мероприятия, проинформированы соответствующие взаимодействующие правоохранительные органы. Пограничники проводят комплекс мероприятий по установлению круга лиц, возможно причастных к нелегальному перемещению лиц через государственную границу Украины.
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