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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28145

Пограничники задержали группу нелегальных мигрантов из Пакистана и Индии

Поздно вечером 29 марта в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда во время реализации полученной от оперативных сотрудников Госпогранслужбы информации о возможной переправке через границу с территории России в Украину группы нелегальных мигрантов задержали трех нарушителей границы азиатской внешности.

Пограничный наряд в непосредственной близости от границы недалеко международного пункта пропуска для автомобильного сообщения «Великая Писаревка» задержал группу нелегальных мигрантов - гражданина Пакистана и двух граждан Индии. Иностранцы незаконно попали на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу.

Сейчас продолжаются фильтрационные мероприятия, проинформированы соответствующие взаимодействующие правоохранительные органы. Пограничники проводят комплекс мероприятий по установлению круга лиц, возможно причастных к нелегальному перемещению лиц через государственную границу Украины.

Право Нелегалы Пограничники

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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