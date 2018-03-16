На Сумщине пункт пропуска меняет режим работы Сумской пограничный отряд информирует об изменении режима работы местного пункта пропуска «Середина-Буда»

Учитывая многочисленные обращения жителей Середина-Будского района, а также ходатайство Середина-Будской райгосадминистрации, начиная с 30 марта с.г. меняется время работы местного пункта пропуска «Середина-Буда». Пропуск граждан Украины будет осуществляться в период с 07:00 до 20:00 ежедневно.

Сумской пограничный отряд напоминает, что по всем вопросам, которые касаются пересечения государственной границы, граждане могут обратиться в управление Сумского пограничного отряда по телефонам: (0542) 671-370, (0542) 671-382 или непосредственно в отделы пограничной службы, дислоцирующихся в контролируемых пограничных районах.