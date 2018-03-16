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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55250

На Сумщине пункт пропуска меняет режим работы

Сумской пограничный отряд информирует об изменении режима работы местного пункта пропуска «Середина-Буда»

Учитывая многочисленные обращения жителей Середина-Будского района, а также ходатайство Середина-Будской райгосадминистрации, начиная с 30 марта с.г. меняется время работы местного пункта пропуска «Середина-Буда». Пропуск граждан Украины будет осуществляться в период с 07:00 до 20:00 ежедневно.

Сумской пограничный отряд напоминает, что по всем вопросам, которые касаются пересечения государственной границы, граждане могут обратиться в управление Сумского пограничного отряда по телефонам: (0542) 671-370, (0542) 671-382 или непосредственно в отделы пограничной службы, дислоцирующихся в контролируемых пограничных районах.

Право Пограничники Середина-Буда

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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