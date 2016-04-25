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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38160

Исполком не стал увеличивать норму накопления

Прямо сейчас в мэрии проходит внеочередное заседание исполкома Сумского горсовета.

Среди прочих рассматривался проект решения «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 19.11.2013 №591 «Об утверждении норм предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов в городе Сумы» (с изменениями)».

После часового обсуждения с участием членов исполкома, чиновников и общественников было принято решение снять с повестки дня этот вопрос на доработку. Вопрос должна изучить специально созданная комиссия и после этого вынести на очередное заседание.

Общество Норма накопления ТБО

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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