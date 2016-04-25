Исполком не стал увеличивать норму накопления Прямо сейчас в мэрии проходит внеочередное заседание исполкома Сумского горсовета.

Среди прочих рассматривался проект решения «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 19.11.2013 №591 «Об утверждении норм предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов в городе Сумы» (с изменениями)».

После часового обсуждения с участием членов исполкома, чиновников и общественников было принято решение снять с повестки дня этот вопрос на доработку. Вопрос должна изучить специально созданная комиссия и после этого вынести на очередное заседание.