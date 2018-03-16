Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:46183

В Сумах повысили тарифы на вывоз мусора

Сегодня, 30 марта, исполком исполком Сумского горсовета проголосовал за повышение тарифов на вывоз ТБО.

Среди прочих рассматривался проект решения «О тарифах на услуги по организации сбора, вывозк твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов, образующихся на территории города Сумы обществу с ограниченной ответственностью «А-Муссон». После недолгого обсуждения тариф скорректировали в среднем на 26%, хотя изначально планировалось повышение в 2,5 раза и больше. В тарифах изменили лишь статьи расходов на стоимость топлива и изменение размера минимальной зарплаты.

Общество А-Муссон Вывоз ТБО Повышение тарифов Тарифы

По тематике

Сегодня 10:30

В Сумах созвали срочный тарифный исполком

Сегодня, 30 марта, состоится внеочередное заседание исполнительного комитета Сумского горсовета....

27.03.2018 12:52

Прокуратура судится за снижение тарифов в Ахтырке

Прокуратура настаивает на исключении из тарифов на тепловую и электрическую энергию необоснованных расходов....

23.03.2018 14:17

«Горводоканал» планирует повысить тарифы на воду

5 апреля в 16:00 в помещении актового зала КП «Горводоканал» Сумского городского совета (г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9, четвёртый...

20.03.2018 13:27

В Сумах повысили тарифы на вывоз мусора четверти города

Сегодня, 20 марта, на исполкоме Сумского горсовета рассмотрели проекты решений о корректировке тарифов на вывоз твердых бытовых отходов....

19.03.2018 14:29

Сумчане хотят вывоз мусора по-новому

На сайт онлайн-петиций появилось обращение «Вывоз бытовых отходов»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.