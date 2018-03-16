В Сумах повысили тарифы на вывоз мусора Сегодня, 30 марта, исполком исполком Сумского горсовета проголосовал за повышение тарифов на вывоз ТБО.

Среди прочих рассматривался проект решения «О тарифах на услуги по организации сбора, вывозк твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов, образующихся на территории города Сумы обществу с ограниченной ответственностью «А-Муссон». После недолгого обсуждения тариф скорректировали в среднем на 26%, хотя изначально планировалось повышение в 2,5 раза и больше. В тарифах изменили лишь статьи расходов на стоимость топлива и изменение размера минимальной зарплаты.