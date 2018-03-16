В Сумах повысили тарифы на вывоз мусора

Среди прочих рассматривался проект решения «О тарифах на услуги по организации сбора, вывозк твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов, образующихся на территории города Сумы обществу с ограниченной ответственностью «А-Муссон». После недолгого обсуждения тариф скорректировали в среднем на 26%, хотя изначально планировалось повышение в 2,5 раза и больше. В тарифах изменили лишь статьи расходов на стоимость топлива и изменение размера минимальной зарплаты.
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