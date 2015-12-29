Провайдер кабельного ТВ в Сумах транслировал десятки неадаптированных российских каналов Национальный совет продолжает мониторинг кабельных сетей на предмет незаконной ретрансляции неадаптированных российских телеканалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию руководителя Нацсовета ТРВ Сергея Костинского.

"Периодически мы фиксируем нарушения и оперативно прекращаем распространение таких программ. По результатам последней внеплановой проверки провайдера программной услуги ООО "СИТБ", который работает в городе Сумы, выяснилось, что провайдер не ретранслирует в своей сети программы Общественного вещания, в частности UA Культура, но ретранслирует 33 иностранных телеканала, которые не имеют права на вещание в кабельных сетях Украины,

Сумской провайдер транслироал следующие российские программы:

"Домашний", "ТВ 3", "Киносемья", "Русский роман", "Наше новое кино", "Мужской кино", "C Music", "Живая природа HD", "RTL 102.5 TV HD", "СВС Азербайджан "," Загородная жизнь "," ДОКТОР "," СТС "," Paramount Channel","Живая планета","НАШЕ ТВ "," Game Show ","Диалоги о рыбалке ","Slow Q ","Bridge TVClassic" , "Europa Plus TV", "Ю-ТВ", "КИНО TV", "Ваш успех", "Rusong TV", "Конный мир", "Noise", "мульти", "Пятница", "Spike", "Avto 24"," Мир увлечений "," Viasat Explore "(русская версия).

По результатам проверки к провайдеру применена санкция "предупреждение", а также предоставлен месяц на устранение нарушений действующего законодательства.

Сейчас ретрансляция неадаптированных телеканалов прекращена.