На Сумщине будут судить разбойников На Сумщине до 12 лет лишения свободы грозит двум мужчинам, которые причастны к ряду преступлений.

Как уже сообщалось ранее, 6 октября 2017 года около 8.30 жительница Белопольского района, выйдя на приусадебный участок, заметила неизвестного ей мужчину. Когда женщина обратилась к незнакомцу, тот подбежал к ней, вылил на женщину жидкость, похожую на керосин, и, схватив ее за волосы, затащил в дом. Далее нападающий достал из куртки обрез гладкоствольного охотничьего ружья, из которого произвел выстрел в воздух. Напуганную женщину злоумышленник привязал к стулу и начал наносить удары.

Обыскав дом, нападающий вышел на улицу и уже в гараже обнаружил сейф. Пока он его открывал и забирал деньги, женщине удалось освободиться. Она выбежала из дома и побежала к соседям, которые и вызвали полицию. Всего потерпевшей причинен ущерб на общую сумму около 130 тыс. грн.

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудникам полиции удалось безотлагательно установить личность злоумышленника, а через несколько часов и задержать его. Им оказался 27-летний житель Белополья.

«Как выяснилось в ходе следствия, координировал действия задержанного другой также 27-летний житель Белополья, который имеет инвалидность. Правоохранители собрали неопровержимые доказательства его причастности к организации этого преступления. Кроме того, организатор разбойного нападения также причастен к продаже поддельной валюты и оружия. Во время обыска по месту его проживания обнаружено и изъято корпуса осколочных ручных гранат наступающего и оборонного типа РГД-5, Ф-1 и средство подрыва - УЗРГМ-2, которые он хранил без разрешения», - рассказывает начальник отдела прокуратуры Сумской области Александр Языков.

Следствие завершено, и в суд направлено обвинительное заключение в отношении нападающего, действия которого квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение, ношение и сбыт огнестрельного оружия) УК Украины. Судить будут также и организатора разбойного нападения. Кроме аналогичных статей, ему инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 199 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт поддельной иностранной валюты) УК Украины. Обоим обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.