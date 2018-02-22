В Сумах из-за паводка возможны повреждения газопроводов «Сумыгаз» отмечает, что в связи с температурными колебаниями возможны сдвиги почвы, что может привести к деформации подземных газопроводов.

В результате этого газ может проникнуть в подвалы и подъезды жилых и общественных зданий, подземные коммуникации.

Проходя по улицам мимо люков подземных коммуникаций, подвалов домов, по лестничным клеткам жилых и общественных зданий и почувствовав запах газа, не оставайтесь равнодушными, позвоните в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 104.

Хозяевам жилых домов, расположенных в зоне возможного затопления при угрозе затопления домов для обеспечения безопасности и сохранности газового оборудования необходимо перекрыть все краны на газовых приборах, кран на вводе и сообщить «Сумыгаз» по телефону 104.

Будьте бдительны в период весеннего паводка, сообщает пресс-служба ПАО «Сумыгаз».