В Сумах открылась выставка платков в технике батик

Ольга - сумчанка, но много лет живет и работает во Франции. В этой хрупкой женщине соединились наука и лирика, ведь имея образование физика, она создает прекрасные картины. Но, картины необычные, а на шелке.
О женских и мужских платках бренда Одри Суа знает Швейцария, Франция, Америка и Германия. Наконец и на родину Ольга Дрыга привезла свои работы. Модные эксперты сравнивают стиль Одри Суа со знаменитым дизайнером Кавалли, однако добавляют - «легенда, созданная женщиной». Странные цветы, бабочки, фламинго, сказочные сюжеты открывают двери в таинственный мир ее души. Такой стиль является концентрацией чувств на шелке. Что бы ни было изображено - это всегда изящный, чувственный аксессуар с глубоким подтекстом.
Экспозиция продлится до 15 апреля.
Вход свободный, сообщается на странице Агенции промоции "Сумы" в Фейсбуке.
28 марта в помещении Агенции промоции «Сумы» (ул. Соборная, 27) открытие двух выставок....
До Дня Героїв Небесної Сотні на сайті Державного архіву Сумської області презентовано виставку фотодокументів учасників і свідків київського та сумського...
С 5 по 18 февраля в доме князя Голицына в Тростянце будет проходить выставка картин сумской художницы Ирины Гаршиной «Кровь...
В Конгресс-центре СумГУ открылась выставка работ мастериц вытынанок под названием «Зимнее кружево»....
24 декабря 2017 года состоялось открытие выставки детского художественного творчества "Красота Божьего мира", которая традиционно проходит в выставочном зале Сумского...