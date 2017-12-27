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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54176

В Сумах открылась выставка платков в технике батик

В городской галерее открылась выставка ярких работ мастера в технике батик Ольги Дрыги.

Ольга - сумчанка, но много лет живет и работает во Франции. В этой хрупкой женщине соединились наука и лирика, ведь имея образование физика, она создает прекрасные картины. Но, картины необычные, а на шелке.

О женских и мужских платках бренда Одри Суа знает Швейцария, Франция, Америка и Германия. Наконец и на родину Ольга Дрыга привезла свои работы. Модные эксперты сравнивают стиль Одри Суа со знаменитым дизайнером Кавалли, однако добавляют - «легенда, созданная женщиной». Странные цветы, бабочки, фламинго, сказочные сюжеты открывают двери в таинственный мир ее души. Такой стиль является концентрацией чувств на шелке. Что бы ни было изображено - это всегда изящный, чувственный аксессуар с глубоким подтекстом.

Экспозиция продлится до 15 апреля.

Вход свободный, сообщается на странице Агенции промоции "Сумы" в Фейсбуке.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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