В Сумах открылась выставка платков в технике батик В городской галерее открылась выставка ярких работ мастера в технике батик Ольги Дрыги.

Ольга - сумчанка, но много лет живет и работает во Франции. В этой хрупкой женщине соединились наука и лирика, ведь имея образование физика, она создает прекрасные картины. Но, картины необычные, а на шелке.

О женских и мужских платках бренда Одри Суа знает Швейцария, Франция, Америка и Германия. Наконец и на родину Ольга Дрыга привезла свои работы. Модные эксперты сравнивают стиль Одри Суа со знаменитым дизайнером Кавалли, однако добавляют - «легенда, созданная женщиной». Странные цветы, бабочки, фламинго, сказочные сюжеты открывают двери в таинственный мир ее души. Такой стиль является концентрацией чувств на шелке. Что бы ни было изображено - это всегда изящный, чувственный аксессуар с глубоким подтекстом.

Экспозиция продлится до 15 апреля.

Вход свободный, сообщается на странице Агенции промоции "Сумы" в Фейсбуке.