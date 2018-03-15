В Сумах легковушка попала колесом в ливневку без решетки (видео) 29 марта, патрулируя улицу Юрия Ветрова, экипаж патрульной полиции заметил транспортное средство ГАЗ, возле которого стоял пожилой мужчина.

Инспекторы решили остановиться и поинтересоваться, что случилось, ведь, на первый взгляд, казалось, что транспортное средство имеет техническую неисправность, из-за которой не может продолжать движение. Как выяснилось, переднее правое колесо автомобиля провалилось в ливневку, которая не имела решетки. Увидев инспекторов, мужчина попросил помочь ему, ведь он не знал, как достать авто.

Стражи порядка остановили автомобиль «ГАЗель» и попросили водителя помочь, на что он согласился. Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения, а в это время «ГАЗель» вытащила легковушку.

Сумчанин поблагодарил инспекторов и неравнодушного водителя за помощь, после чего поехал домой. Полицейские же огородили ливневку красно-белой лентой и сообщили о данном месте соответствующие службы.