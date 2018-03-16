Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17526

В Сумах задержали мужчину, который пытался за 2500 долларов взятки вернуть изъятое авто

Сумской местной прокуратурой совместно с Управлением внутренней безопасности в Сумской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задокументирована попытка предоставить неправомерную выгоду полицейскому.

Житель другой области предложил руководству патрульной полиции г. Сумы 2 тыс. долларов США за решение вопроса о возвращении изъятой элитной машины. Об указанный факте правоохранитель сообщил сотрудникам внутренней безопасности и в прокуратуру.

Сегодня, 30 марта 2018 года, мужчину задержали непосредственно после передачи 2,5 тыс. долларов США.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о задержании лица в порядке ст. 208 УПК Украины и вручения ему уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка

По тематике

Сегодня 12:40

На Сумщине молдованин пытался подкупить пограничников

В пункт пропуска «Бачевск» на вход в Украину в пешем порядке прибыл гражданин Молдовы....

На Сумщине неудачно пытались подкупить следователя
Вчера 11:55

На Сумщине неудачно пытались подкупить следователя

На Сумщине разоблачили мужчину, который пытался избежать наказания за растрату имущества, подкупив следователя....

23.03.2018 14:56

На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить полицейского

На Сумщине разоблачили мужчину, который пытался избежать наказания за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, подкупив полицейского....

23.03.2018 11:57

Посредника, при помощи которого реализовывались фейковые права, взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры взят под стражу сумчанин, при посредничестве которого реализовывались права....

В Сумах поймали трех взяточников
20.03.2018 20:13

В Сумах поймали трех взяточников

В Сумах в результате спецоперации разоблачены три человека в систематическом взяточничестве....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.