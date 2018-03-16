В Сумах задержали мужчину, который пытался за 2500 долларов взятки вернуть изъятое авто

Житель другой области предложил руководству патрульной полиции г. Сумы 2 тыс. долларов США за решение вопроса о возвращении изъятой элитной машины. Об указанный факте правоохранитель сообщил сотрудникам внутренней безопасности и в прокуратуру.
Сегодня, 30 марта 2018 года, мужчину задержали непосредственно после передачи 2,5 тыс. долларов США.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о задержании лица в порядке ст. 208 УПК Украины и вручения ему уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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