За минувшие сутки полицейские Сумщины 5 краж

В Сумах полицейские разоблачили 29-летнего «охотника за чужой наличными». По предварительной информации, злоумышленник украл у двух жителей города их банковские карты, с которых, в дальнейшем, снял и потратил на собственные нужды 4250 гривен. Сейчас полиция проверяет подозреваемого на причастность к другим имущественных преступлений, в рамках нескольких открытых уголовных производств.
На Конотопщине правоохранители вычислили двух злоумышленников, которые украли из местного магазина компьютерный планшет. Похитителями оказались двое приятелей 24 и 21 лет из одного из сел района. Ценителям современной компьютерной техники не успели даже воспользоваться новеньким гаджетом, когда к ним наведались правоохранители и изъяли краденую вещь.
А в Ахтырском районе местные полицейские разоблачили 29-летнего «металлического вора», который вломился в нежилое помещение своей односельчанки и украл оттуда изделия из металла. Сотрудникам полиции удалось найти часть похищенного и вернуть владелице.
По данным фактам совершенных краж в полиции возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины, в рамках которых следователи выясняют подробности совершенных правонарушений и проверят подозреваемых на причастность к совершению других имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Придя в гости к своей давней приятельнице, 31-летняя ранее судимая женщина решила ее обокрасть....
Правоохранители вычислили 55-летнего жителя одного из сел Ахтырского района, который, помогая по хозяйству 85-летней соседке, решил ее обокрасть....
Бутылкой виски решил угостить 32-летний ранее неоднократно судимый житель Роменского района своего приятеля. Но похитив спиртное в одном из супермаркетов...
Пожилая сумчанка впустила в свой дом женщину, которая назвалась соцработницей. После того, как гостья ушла, хозяйка обнаружила пропажу золотых украшений....
Женщина представилась работником Пенсионного фонда и рассказала 71-летнему пенсионеру о денежной реформе, которая якобы началась в государстве, и предложила поменять...