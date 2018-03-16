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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:36220

За минувшие сутки полицейские Сумщины 5 краж

«Добычей» злоумышленников стали наличные средства с похищенных банковских карт на сумму более 4000 гривен, компьютерная техника и металлические изделия.

В Сумах полицейские разоблачили 29-летнего «охотника за чужой наличными». По предварительной информации, злоумышленник украл у двух жителей города их банковские карты, с которых, в дальнейшем, снял и потратил на собственные нужды 4250 гривен. Сейчас полиция проверяет подозреваемого на причастность к другим имущественных преступлений, в рамках нескольких открытых уголовных производств.

На Конотопщине правоохранители вычислили двух злоумышленников, которые украли из местного магазина компьютерный планшет. Похитителями оказались двое приятелей 24 и 21 лет из одного из сел района. Ценителям современной компьютерной техники не успели даже воспользоваться новеньким гаджетом, когда к ним наведались правоохранители и изъяли краденую вещь.

А в Ахтырском районе местные полицейские разоблачили 29-летнего «металлического вора», который вломился в нежилое помещение своей односельчанки и украл оттуда изделия из металла. Сотрудникам полиции удалось найти часть похищенного и вернуть владелице.

По данным фактам совершенных краж в полиции возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины, в рамках которых следователи выясняют подробности совершенных правонарушений и проверят подозреваемых на причастность к совершению других имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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