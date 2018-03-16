За сутки полиция Сумщины раскрыла пять наркопреступлений С начала нынешнего года полиция Сумской области раскрыла 359 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Только за минувшие сутки правоохранители региона обнаружили пять таких фактов и изъяли из обращения 70 граммов марихуаны.

В ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на противодействие распространению наркомании, работники Роменского отдела полиции задержали 57-летнюю жительницу райцентра, которая за 250 гривен сбыла 10 граммов марихуаны местному жителю.

Во время личного досмотра у женщины, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, правоохранители обнаружили и изъяли еще 15 граммов каннабиса.

У 50-летнего жителя пгт Воронеж Шосткинского района в ходе осмотра домохозяйства полицейские обнаружили и изъяли 30 граммов марихуаны.

А в селе Бездрик Сумского района, во время санкционированного обыска на территории проживания 51-летнего местного жителя, оперативники полиции обнаружили 10 граммов марихуаны.

Еще пять граммов «травки» полицейские изъяли у 27-летнего жителя села Стецьковка, во время поверхностного осмотра на улице Рабочей в Сумах.

За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта злоумышленникам, согласно ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины может угрожать ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.