Сумские сумоисты везут медали с «Кубка Европы»

Эти соревнования один из этапов отбора на Всемирные Игры единоборств 2021 года.
Среди представителей 6 стран (Польша, Украина, Эстония, Россия, Германия и Грузия), которые соревновались на «дохе» за медали, не потерялись и сумчане.
Николай Кожухов и Владислав Вьюн стали бронзовыми призерами в весовой категории 115кг. Атлеты представляют ФСО «Колос» и тренируются под руководством Сергея Хекало и Юрия Голуба.
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