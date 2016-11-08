Сумские сумоисты везут медали с «Кубка Европы» В эстонском городе Раквере прошел международный рейтинговый в турнир по сумо «Кубок Европы».

Эти соревнования один из этапов отбора на Всемирные Игры единоборств 2021 года.

Среди представителей 6 стран (Польша, Украина, Эстония, Россия, Германия и Грузия), которые соревновались на «дохе» за медали, не потерялись и сумчане.

Николай Кожухов и Владислав Вьюн стали бронзовыми призерами в весовой категории 115кг. Атлеты представляют ФСО «Колос» и тренируются под руководством Сергея Хекало и Юрия Голуба.