Стало известно, сколько сумские биатлонистки заработали за сезон

Удачные выступления на ряде этапов Кубка мира позволили 27-летней киевлянке пополнить свои денежные запасы на 55 тысяч. На втором месте расположилась сумчанка Вита Семеренко, которая заработала 35 500 евро. Третья - Валя Семеренко (18 500 евро), пишет xsport.ua.
Среди мужчин больше всего заработал Дмитрий Пидручный. Его доход составил 12 500 евро.
Призовые, которые заработали украинские биатлонисты за сезон 2017/2018:
1. Юлия Джима (55 000 евро);
2. Вита Семеренко (35 500 евро);
3.Валя Семеренко (18 500 евро);
4. Дмитрий Пидручный (12 500 евро);
5. Ирина Варвинец (9 650 евро);
6. Юлия Журавок (9 400 евро);
7. Артем Прима (7 400 евро);
8. Елена Пидгрушная (6 500 евро);
9. Анастасия Меркушина (5 500 евро);
10.Владимир Семаков (3 000 евро).
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