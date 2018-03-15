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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Стало известно, сколько сумские биатлонистки заработали за сезон

Выпускница СумГУ Юлия Джима стала лидером сборной Украины по призовым за прошедший сезон.

Удачные выступления на ряде этапов Кубка мира позволили 27-летней киевлянке пополнить свои денежные запасы на 55 тысяч. На втором месте расположилась сумчанка Вита Семеренко, которая заработала 35 500 евро. Третья - Валя Семеренко (18 500 евро), пишет xsport.ua.

Среди мужчин больше всего заработал Дмитрий Пидручный. Его доход составил 12 500 евро.

Призовые, которые заработали украинские биатлонисты за сезон 2017/2018:

1. Юлия Джима (55 000 евро);

2. Вита Семеренко (35 500 евро);

3.Валя Семеренко (18 500 евро);

4. Дмитрий Пидручный (12 500 евро);

5. Ирина Варвинец (9 650 евро);

6. Юлия Журавок (9 400 евро);

7. Артем Прима (7 400 евро);

8. Елена Пидгрушная (6 500 евро);

9. Анастасия Меркушина (5 500 евро);

10.Владимир Семаков (3 000 евро).

 
Спорт Биатлон

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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