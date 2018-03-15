Стало известно, сколько сумские биатлонистки заработали за сезон Выпускница СумГУ Юлия Джима стала лидером сборной Украины по призовым за прошедший сезон.

Удачные выступления на ряде этапов Кубка мира позволили 27-летней киевлянке пополнить свои денежные запасы на 55 тысяч. На втором месте расположилась сумчанка Вита Семеренко, которая заработала 35 500 евро. Третья - Валя Семеренко (18 500 евро), пишет xsport.ua.

Среди мужчин больше всего заработал Дмитрий Пидручный. Его доход составил 12 500 евро.

Призовые, которые заработали украинские биатлонисты за сезон 2017/2018:

1. Юлия Джима (55 000 евро);

2. Вита Семеренко (35 500 евро);

3.Валя Семеренко (18 500 евро);

4. Дмитрий Пидручный (12 500 евро);

5. Ирина Варвинец (9 650 евро);

6. Юлия Журавок (9 400 евро);

7. Артем Прима (7 400 евро);

8. Елена Пидгрушная (6 500 евро);

9. Анастасия Меркушина (5 500 евро);

10.Владимир Семаков (3 000 евро).