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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:04574

В Сумах спасатели проинспектировали соблюдение требований пожарной безопасности в «Мануфактуре»

Сегодня, 31 марта, в г. Сумы спасатели проинспектировали самый большой торгово-развлекательный центр области «Мануфактура».

В первую очередь сотрудники областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вместе с журналистами и представителями объекта осмотрели помещения центра, площадь которого составляет около 20 тыс. кв. м. Основное внимание было сосредоточено на состояние пожарных кранов, рукавов, огнетушителей, эвакуационных выходов и функционирования специальных противопожарных штор.

Присутствующим продемонстрировали помещения насосной станции, которая обеспечивает работу автоматической системы пожаротушения на объекте, и разъяснили принцип ее функционирования. В центре управления пожарной сигнализации, журналисты убедились, что она работает в автоматическом режиме.

Одним из мест в этом торгово-развлекательном центре, где обычно находится большое количество людей, является кинотеатр. Поэтому его представители продемонстрировали, эвакуационные выходы из кинозала, двери которого может с легкостью открыть даже ребенок.

Для того чтобы узнать, умеет ли персонал и посетители ТРЦ правильно действовать при возникновении внештатной ситуации, было сымитировано возникновение пожара в кинотеатре. Сработала пожарная сигнализация, зрители по эвакуационных путям покинули условную опасную зону. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения областного центра. Звенья газодымозащитной службы обследовали помещение кинотеатра, однако людей не обнаружили. Поэтому основные усилия спасатели сосредоточили на ликвидации очага условного возгорания и защите смежных помещений.

Общество Мануфактура Пожарная безопасность

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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