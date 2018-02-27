Сумские школьники-каратисты стали вторыми в Украине 31 марта во Львове прошла всеукраинская Гимназиада среди школьников 15-17 лет по каратэ.

Сумскую область представили спортсмены КДЮСШ «Авангард», областной ДЮСШ единоборств, клубов «Прогресс», «Вадокай» и «Самурай». Результатом выступления нашей сборной стали: «серебро» Виктории Сабадаш; бронзовые награды Дианы Главатчук, Анастасии Носовой, Анны Гейко, Богдана Шумарова и Дениса Гапченко; 5-ми стали Владислав Баранов и Богдан Олефиренко. В результате Сумская область заняла 2-е общекомандное место после хозяев - Львовской области.