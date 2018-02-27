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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10181

Сумские школьники-каратисты стали вторыми в Украине

31 марта во Львове прошла всеукраинская Гимназиада среди школьников 15-17 лет по каратэ.

Сумскую область представили спортсмены КДЮСШ «Авангард», областной ДЮСШ единоборств, клубов «Прогресс», «Вадокай» и «Самурай». Результатом выступления нашей сборной стали: «серебро» Виктории Сабадаш; бронзовые награды Дианы Главатчук, Анастасии Носовой, Анны Гейко, Богдана Шумарова и Дениса Гапченко; 5-ми стали Владислав Баранов и Богдан Олефиренко. В результате Сумская область заняла 2-е общекомандное место после хозяев - Львовской области.

Спорт Каратэ

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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