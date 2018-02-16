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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:48314

Сумские волейболисты лидируют в высшей лиге

30 марта - 1 апреля в Сумах проходил первый тур из двух на втором этапе чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге.

Игры с участием четырех лучших команд по итогам регулярного чемпионата проходили в спортзале 3-го корпуса СумГУ.

В первой пятничной игре «ШВСМ-СумДУ» обыграл лубенский «Фаворит» 3:1 (25-16, 25-23, 17-25, 25-23), во второй – луцкий «Олюртранс» был сильнее «Змиевского энергетика» из Слобожанского 3:1 (25-17, 19-25, 25-16, 25-21).

Обе субботние игры завершились тай-брейками. Сумчане снова, как и в регулярном чемпионате, потерпели поражение от «Змиевского энергетика» 2:3 (23-25, 25-19, 13-25, 25-13, 10-15), а луцкий «Олюртранс» с таким е счетом обыграл лубенский «Фаворит» 3:2 (25-19, 18-25, 18-25, 25-23, 15-13).

В воскресенье обидчик сумчан «Змиевский энергетик» проиграл лубенскому «Фавориту» 1:3 (25-20, 18-25, 24-26, 22-25). А наши обыграли лучан из «Олюртранса» 3:1 (25-19, 18-25, 25-17, 25-23).

После первого тура на счету «ШВСМ-СумДУ» 10 очков, у «Олюртранса» - 6, у остальных – по 4.

Второй тур пройдет в Слобожанском на площадке «Змиевского энергетика» 11-13 апреля.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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