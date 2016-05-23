Сумские кикбоксеры отличились на чемпионате Украины Чемпионат Украины по кикбоксингу ВТКА проходил в Полтаве.

В соревнованиях приняли участие 800 спортсменов.

Сумские бойцы привезли домой 6 медалей. Чемпионами стали: Дмитрий Сенецкий (весовая категории до 63,5 кг), Демур Бераиа (48 кг) и Иван Новак (37 кг). «Серебро» у Дмитрия Лютого (60 кг) и Даниила Каплуна (69 кг), «бронзу» завоевал Даниил Гузенко (42 кг). Подготовил спортсменов тренер Николай Алексеевич Кириченко.

Кроме того, Дмитрий Сенецкий получил удостоверение мастера спорта Украины по кикбоксингу и звание лучшего юниора 2017 года.