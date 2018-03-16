«Сумы» обыграли «Волынь» в Луцке (видео) ПФК «Сумы» в одном из ключевых матчей в борьбе за выживание одержал победу над «Волынью» - командой, которая во время зимы также пережила реинкарнацию.

Матч не радовал количеством моментов: то ли соперники побаивались раскрываться, то ли действительно атакующий арсенал одних и других был очень скудным. За первый тайм можно вспомнить лишь размашистый выпад сумчан, который завершал удар Яворского с середины штрафной - Недилько накрыл, пишет ua-football.com.

В дебюте второй половины «Сумы» забили: фланговая подача от Коваленко, Цыколия продавил защитника, протолкнув мяч в рамку. Дальше лучане пытались придавить, в то время как сумчане при любой возможности упражнялись в затягивании времени, дотерпев до финального свистка. В придачу, уже в дополнительное время за пределами штрафной сыграл руками Недилько, получив прямую красную. Фактически это был приговор.

1:0 для номинальных хозяев, но формальных гостей: «горожане» выбираются из зоны вылета, выигрывая второй подряд матч без пропущенных мячей, «крестоносцы» уступают во второй встрече кряду. Через неделю сумчан ожидает визит к «Полтаве».

Луцк. Стадион «Авангард»

«Сумы» - «Волынь» (Луцк) 1:0

Голы: Цыколия 51

«Сумы»: Старущенко, Воронин, Цыколия, Дурай, Галенко (Рафальский 75), Коваленко (Квасный 80), Галенков (Акубардия 90+2), Богачев, Яворский (Тарануха 86), Вечурко, Лиховидько

«Волынь»: Недилько, Курко (Ивашко 77), Заричнюк, Черноморец, Хагназари (Клак 70), Петько, Скоблов, Сухомлинов, Яковлев, Страшкевич (Хвалицкий 90+4), Болденков

Предупреждения: Скоблов 25, Страшкевич 87

Удален: Недилько 90+3 (фол последней надежды)