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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Нефтяник» упустил ничью в последние секунды матча (видео)

1 апреля в Копылах под Полтавой ахтырский «Нефтяник» принимал… ФК «Полтава».

Как в Италии делят «Сан-Сиро» на двоих, так в Украине УТБ в Копылах является домашней одновременно для «Нефтяника» и «Полтавы», пишет ua-football.com.

Полтавчане быстро открыли счет: Савин со стандарта на левом краю штрафной вместо подачи, которую все ждали, неожиданно решил пробить низом под ближнюю штангу - голкипер не спас.

Учитывая, что «Нефтяник» в этом году еще не забивал, шансы на камбэк были туманными. Однако ахтырчане сумели приятно удивить своих болельщиков, да еще как: Суханов метров с семнадцати положил мяч в правую «девятку».

Понятно, что более статусная «Полтава» при паритете в счете больше шла вперед. Дважды за «нефтяников» сыграл даже каркас, но забить второй команде лиги никак не удавалось.

Наконец, на последних секундах Ковпак после удачного отскока мяча к нему из района 11-метровой отметки пробил в цель.

Полтавчане остаются вторыми и теперь готовятся принимать «Сумы». «Нефтяник» по-прежнему предпоследний, его следующий соперник - «Рух».

Копылы. УТБ ФК «Полтава»

«Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка) - «Полтава» 1:2

Голы: Суханов 33 - Савин 5, Ковпак 90+5

«Нефтяник-Укрнефть»: Данкович, Антюх (Васильченко 69), Корж, Ляшенко, Логинов, Кателин, Баранник (Яременко 60), Суханов, Цюцюра (Сачко 55), Мироненко, Васильев

«Полтава»: Кринский, Олейник, Парамонов, Жук, Крапивный (Насибулин 54), Покотилюк, Савин, Савченко (Сокуренко 74), Дегтярьов, Башлай, Иванов (Голиков 46)

Предупреждения: Ляшенко 40 - Кринский 90+6

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол

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