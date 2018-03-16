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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:39230

На Сумщине пытались подкупить пограничников

Пограничники Сумского отряда зафиксировали очередные попытки втягивания пограничников в противоправную деятельность.

В пункт пропуска «Великая Писаревка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Азербайджана. Во время прохождения пограничного контроля иностранец предоставил пограничнику паспортный документ и денежное вознаграждение в размере 500 российских рублей за беспрепятственное пересечение границы, а именно за проставление в паспорте соответствующих отметок Госпогранслужбы с целью продления срока регистрации на территории РФ.

Также в пункте пропуска «Бачевск» наш соотечественник предлагал пограничникам взятку за непривлечение его к административной ответственности за нарушение режима в пункте пропуска. Мужчину, который курил в неустановленном месте, пограничники предупредили о том, что он нарушает режимные правила. После того, как ему сообщили, что на него будет составлен админпротокол по ст. 202 КУоАП, украинец предложил стражам границы неправомерную выгоду в размере 100 гривен за не привлечение его к административной ответственности.

Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений, а самих правонарушителей передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения ими уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Право Взятка Пограничники

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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