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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:01223

В поезде «Москва-Кишинев» обнаружили печатную продукцию

В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни обнаружили печатную продукцию.

В ходе реализации информации, полученной от сотрудников СБУ, совместная межведомственная группа во время осмотра одного из вагонов поезда обнаружила 25 коробок с печатной продукцией, которые находились в нише для багажа четырех пассажирских купе.

Владельцем груза оказался 31-летний гражданин Молдовы, проводник этого поезда.

Сейчас выявленная печатная продукция изъята для принятия правового решения.

Право Граница контрабанда

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