В поезде «Москва-Кишинев» обнаружили печатную продукцию

В ходе реализации информации, полученной от сотрудников СБУ, совместная межведомственная группа во время осмотра одного из вагонов поезда обнаружила 25 коробок с печатной продукцией, которые находились в нише для багажа четырех пассажирских купе.
Владельцем груза оказался 31-летний гражданин Молдовы, проводник этого поезда.
Сейчас выявленная печатная продукция изъята для принятия правового решения.
23 марта в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев-Москва» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли...
В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили лекарственные препараты для ухода за пчелами....
В Великописаревском районе пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины предметов, которые возможно представляют историческую и...
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками блокировали в Сумской области нелегальный ввоз в Украину книжной продукции с территории государства-агрессора,...
В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили большое количество медицинского препарата «Калимин», который перемещался...