В поезде «Москва-Кишинев» обнаружили печатную продукцию В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни обнаружили печатную продукцию.

В ходе реализации информации, полученной от сотрудников СБУ, совместная межведомственная группа во время осмотра одного из вагонов поезда обнаружила 25 коробок с печатной продукцией, которые находились в нише для багажа четырех пассажирских купе. Владельцем груза оказался 31-летний гражданин Молдовы, проводник этого поезда. Сейчас выявленная печатная продукция изъята для принятия правового решения.