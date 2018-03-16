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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:49232

Псевдобанкир «заработал» 25000 гривен за счет доверчивого роменчанина

Полицейские Роменского отдела полиции разыскивают афериста, который под предлогом активации банковской карты, выведал у 46-летнего жителя района необходимые конфиденциальные данные и полностью опустошил его счет.

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 46-летний житель района. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился работником банка, который предложил включить банковскую карту в телефонном режиме. Мужчина согласился. А когда незнакомец выспросил всю секретную информацию, которая приходила в смс-сообщениях заявителя, со счета последнего исчезло более 25 000 гривен.

Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и ведут поиски злоумышленника. А в полиции еще раз обращаются ко всем гражданам с просьбой, не доверять звонящим, которые представляются сотрудниками банка или кем-либо, не называть никому конфиденциальных данных, информации по карте, секретные коды или пин-код. Помните, настоящие банкиры не выспрашивают таких данных, а тем более не проводят никаких банковских операций по телефону, такие предложения поступают только от мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество Роменский район

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