Псевдобанкир «заработал» 25000 гривен за счет доверчивого роменчанина Полицейские Роменского отдела полиции разыскивают афериста, который под предлогом активации банковской карты, выведал у 46-летнего жителя района необходимые конфиденциальные данные и полностью опустошил его счет.

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 46-летний житель района. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился работником банка, который предложил включить банковскую карту в телефонном режиме. Мужчина согласился. А когда незнакомец выспросил всю секретную информацию, которая приходила в смс-сообщениях заявителя, со счета последнего исчезло более 25 000 гривен.

Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и ведут поиски злоумышленника. А в полиции еще раз обращаются ко всем гражданам с просьбой, не доверять звонящим, которые представляются сотрудниками банка или кем-либо, не называть никому конфиденциальных данных, информации по карте, секретные коды или пин-код. Помните, настоящие банкиры не выспрашивают таких данных, а тем более не проводят никаких банковских операций по телефону, такие предложения поступают только от мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.