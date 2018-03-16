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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19214

В Шостке полицейские вернули женщине похищенные у нее велосипеды

Два дорогих спортивных велосипеда похитил у своей соседки ранее судимый 26-летний житель Шостки.

В полицию с заявлением о краже обратилась 35-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный похитил из ее хозяйственной комнаты два велосипеда стоимостью по 18 000 каждый. В совершении кражи она заподозрила своего соседа, который недавно вернулся из тюрьмы, потому и попросила его проверить.

«Проведя ряд розыскных мероприятий, полицейские установили местонахождение подозреваемого, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 26 лет, нигде не работал и ранее уже отбывал наказание за кражи. В содеянном он сознался и рассказал, что пытался продать похищенное, но не успел».

Похищенный транспорт стражи порядка вернули владелице. А в отношении злоумышленника открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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