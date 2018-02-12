Сумские баскетболисты пролетели мимо плей-офф

На паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ на Петропавловской БК «СумДУ» принимал «Кремень-КДЮСШ-2» из Кременчуга в матчах 14-го тура.
Обе игры завершились победами нашей команды 92:86 (31-17, 23-21, 23-25, 15-23) и 85:76 (19-14, 24-20, 14-20, 28-22).
В итоге у «СумДУ» 14 побед и 14 поражений, столько же у БК «Мариуполь», который за счет личных встреч занял 4-ое проходное место. Наши – на пятом и будут дальше сражаться только за 9-16 места.
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