Сумские баскетболисты пролетели мимо плей-офф На выходных завершился регулярный чемпионат Украины по баскетболу в высшей лиге.

На паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ на Петропавловской БК «СумДУ» принимал «Кремень-КДЮСШ-2» из Кременчуга в матчах 14-го тура.

Обе игры завершились победами нашей команды 92:86 (31-17, 23-21, 23-25, 15-23) и 85:76 (19-14, 24-20, 14-20, 28-22).

В итоге у «СумДУ» 14 побед и 14 поражений, столько же у БК «Мариуполь», который за счет личных встреч занял 4-ое проходное место. Наши – на пятом и будут дальше сражаться только за 9-16 места.