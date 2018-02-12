Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00200

Сумские баскетболисты пролетели мимо плей-офф

На выходных завершился регулярный чемпионат Украины по баскетболу в высшей лиге.

На паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ на Петропавловской БК «СумДУ» принимал «Кремень-КДЮСШ-2» из Кременчуга в матчах 14-го тура.

Обе игры завершились победами нашей команды 92:86 (31-17, 23-21, 23-25, 15-23) и 85:76 (19-14, 24-20, 14-20, 28-22).

В итоге у «СумДУ» 14 побед и 14 поражений, столько же у БК «Мариуполь», который за счет личных встреч занял 4-ое проходное место. Наши – на пятом и будут дальше сражаться только за 9-16 места.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

По тематике

29.03.2018 18:12

Сумчан ожидает волейбольно-баскетбольный уик-энд

30 марта - 1 апреля в Сумах пройдут туры баскетбольного и волейбольного чемпионатов Украины в высшей лиге....

29.03.2018 12:57

Сумские баскетболисты дважды обыграли харьковских студентов

26-27 марта БК «СумДУ» стартовал во втором этапе Студенческой баскетбольной лиге Украины....

16.03.2018 16:42

БК «СумГУ» обыграл черкасских «обезьянок»

15-16 марта «Черкасские мавпы-2» принимали БК «СумГУ»....

19.02.2018 16:45

Сумские баскетболисты проиграли в Кропивницком

17-18 февраля БК «СумГУ» играл в Кропивницком против местного «Золотого века»....

12.02.2018 15:47

Сумские баскетболисты проиграли лидеру

10-11 февраля БК «СумДУ» играл в Николаеве против местного «Нико-Баскета»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.