В Сумах ради ремонта перекроют 20 лет Победы

Об этом сегодня, 2 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник УКСа Виталий Шилов.
- В первую очередь хочу отметить то, что в первую очередь мы начинаем ремонтировать три наших проблемных улицы – 20 лет Победы (это капитальный ремонт), Степана Бандеры (напротив автовокзала) и Героев Крут (средний и текущий ремонт высокого качества с заменой бордюров), - начал и.о. мэра Сум Владимир Войтенко. – Ну, и все остальные, как только позволит погода. Вы готовы?
- Конечно, готовы, - ответил начальник УКСа. – Единственное, что хотели бы получить решение по поводу того, чтобы на этой неделе отработали вопрос по перекрытию 20 лет Победы. В любом случае нужно будет начинать подготовительные работы, менять бордюры, поэтому управление на этой неделе будет готовить решение исполкома, согласовывать с полицией схему и, я думаю, на следующей неделе мы перекроем 20 лет Победы, чтобы мы могли спокойно начать заниматься подготовительными работами.
- Хорошо, по проекту расширение у нас до какого? – спросил В.Войтенко.
- До 15 метров.
- Сейчас начинаем убирать бордюры, которые остались, так? Удаляем деревья?
- Да, то есть занимаемся подготовительными работами. Как только погода позволит укладывать непосредственно асфальт…
- Помещение мини-магазина, которое находится там, не мешает?
- Нет, пока мы проходим. Тротуар у него будет идти немножко по крыльцу, но в принципе он не мешает.
- Ну, нужно также организовать встречу с предпринимателем, договориться о том, что мы идем ему на встречу, и он проводит реконструкцию и смешает помещение, или мы уже будем принимать другие меры, вплоть до суда, так как у нас есть общественная необходимость изъятия этого земельного участка. И скажите пару слов об ул. Степана Бандеры, - это, наверное, саамы сейчас проблемный участок в городе.
- Работы будут проводиться от поворота почти до раймилиции.
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