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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40223

В Сумах не могут решить вопрос с туалетами на конечных остановках

Сегодня, 2 апреля, на аппаратном совещании в мэрии снова подняли вопрос размещения биотуалетов на конечных остановках общественного транспорта.

- Учитывая то, что биотуалетами будут пользоваться водители КП «Электроавтотранс» и предприятий, которые перевозят жителей, я считаю необходимым купить эти биотуалеты и передать КП «Электроавтотранс», а договоры сотрудничества заключить с маршруточниками на их обслуживание, - начал было директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- Вот вам здрасьте, - откликнулся и.о. мэра Сум Владимир Войтенко. – Однорог (директор КП «Электроавтотранс» - Ред.) и так три месяца убеждал депутатов по поводу киосков, где он будет реализовывать билеты, а теперь еще и биотуалеты… Какая ситуация с маршруточниками?

- Ситуация постоянная, они не против того, чтобы принимать участие в софинансировании работ по содержанию и т.д., - ответил замначальника транспортного отдела Николай Гиценко. – Но возникает вопрос: на чьем балансе они будут находиться. Это, вообще-то, инфраструктура, а не транспорт.

- Я хочу подчеркнуть, что департамент как бюджетное учреждение не имеет права заниматься хозяйственной деятельностью и договоров на сотрудничество с перевозчиками мы также не имеем права заключать, - снова Г.Яременко. – Тут нужно только коммунальное предприятие, которое имеет право проводить хозяйственную деятельность.

- Ольга Михайловна, - обратился В.Войтенко к заммэра Ольге Волошиной. – Соберите совещание, что это должно быть: или оборудованные частными предпринимателями, пускай с торговой точкой, или нашим коммунальным предприятием. И давайте, если нужно, проведем конкурс, чтобы все было открыто, и у депутатов не возникало вопросов.

Общество Биотуалеты Остановки Туалеты

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