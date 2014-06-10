Междугородних перевозчиков попросят из центра Сум Городские власти собираются освободить центр города от засилья маршруток нерегулярных междугородних перевозчиков.

Вопрос в который раз поднимался на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 2 апреля.

- Понятно, когда на выходных на Набережной р. Стрелка паркуются легковые автомобили, но когда эти «Спринтеры» около 8 метров, то получается, что полностью перекрываются две линии, - начал и.о. мэра Сум Владимир Войтенко.

- Мы провели уже два совещания с перевозчиками, - доложил замначальника транспортного отдела Николай Гиценко. – Привлекли к этой работе КП «Паркинг». Есть у нас уже определенные наработки. После наступление благоприятных погодных условий будем оборудовать места из предложенных им. Думаю, закончим где-то в мае.