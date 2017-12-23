Сумские теннисисты догнали полтавчан в Суперлиге 1 апреля прошел матч 4-го тура финального этапа клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди мужчин.

Сумчане из МСК «Теннисная академия» принимали дома полтавчан из «TT Team». Наши победили в сверхнапряженном поединке 4:3 и догнали по очкам соперников.

Теперь сумчане и полтавчане имеют в активе по 7 очков. На очко отстают киевляне из «Фортуны». В активе черниговского «Пас-авто» 4 очка.

21 апреля «академики» в гостях сыграют с «Фортуной».