Сумские теннисисты догнали полтавчан в Суперлиге

Сумчане из МСК «Теннисная академия» принимали дома полтавчан из «TT Team». Наши победили в сверхнапряженном поединке 4:3 и догнали по очкам соперников.
Теперь сумчане и полтавчане имеют в активе по 7 очков. На очко отстают киевляне из «Фортуны». В активе черниговского «Пас-авто» 4 очка.
21 апреля «академики» в гостях сыграют с «Фортуной».
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