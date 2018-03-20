Роменский «Рятувальник» вышел в «Финал четырех» второй лиги Выездной победы над роменским «Рятувальником» со счетом 2:1 оказалось недостаточно «Технологии» для того, чтобы выйти в «Финал четырех» Второй лиги чемпионата Украины по футзалу.

30 марта в Ромнах сумская «Технология» обыграла в Ромнах местный «Рятувальник» в ¼ финала второй лиги, а 1 апреля роменчане взяли реванш в Сумах со счетом 4:2 и вышли в «Финал четырех».

Напомним: ранее путевку в «Финал четырех» добыл сумский «Food Centre». Решающие матчи Второй лиги будут сыграны в сумском манеже в ближайшие четверг и пятницу.