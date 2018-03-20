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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09204

Роменский «Рятувальник» вышел в «Финал четырех» второй лиги

Выездной победы над роменским «Рятувальником» со счетом 2:1 оказалось недостаточно «Технологии» для того, чтобы выйти в «Финал четырех» Второй лиги чемпионата Украины по футзалу.

30 марта в Ромнах сумская «Технология» обыграла в Ромнах местный «Рятувальник» в ¼ финала второй лиги, а 1 апреля роменчане взяли реванш в Сумах со счетом 4:2 и вышли в «Финал четырех».

Напомним: ранее путевку в «Финал четырех» добыл сумский «Food Centre». Решающие матчи Второй лиги будут сыграны в сумском манеже в ближайшие четверг и пятницу.

Спорт Футзал

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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