Сумчанки отличились на Международном фестивале воздушной акробатики

Участниками стали около 100 спортсменов из Украины, Италии, Эстонии, которые показывали свое мастерство и боролись за звание лучшего в своей категории и своем жанре. Дети и взрослые продемонстрировали свои артистические и спортивные таланты в этом нелегком, но таком зрелищном виде спорта.
Воспитанницы сумского центра LEVEL заняли призовые места:
Соловченко Мария – 1-е место (дети 5-6 лет);
Гавришенко Арина – 1-е место (дети 7-9 лет);
Хохлова Анастасия – 1-е место (юниорки 14-17 лет);
Гузенко Кира – 3-е место (дети 7-9 лет).
Также в призах воспитанница образцовой акробатической студии «Эдельвейс» из Тростянца Ангелина Шаповал, которая в категории «Дети (10-13 лет). Полотна – соло. Новички» заняла 2-ое место.
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