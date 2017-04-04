Сумчанки отличились на Международном фестивале воздушной акробатики 31 марта в Харькове состоялся Международный фестиваль воздушной акробатики International Аerial Fest New Standart Art 2018.

Участниками стали около 100 спортсменов из Украины, Италии, Эстонии, которые показывали свое мастерство и боролись за звание лучшего в своей категории и своем жанре. Дети и взрослые продемонстрировали свои артистические и спортивные таланты в этом нелегком, но таком зрелищном виде спорта.

Воспитанницы сумского центра LEVEL заняли призовые места:

Соловченко Мария – 1-е место (дети 5-6 лет);

Гавришенко Арина – 1-е место (дети 7-9 лет);

Хохлова Анастасия – 1-е место (юниорки 14-17 лет);

Гузенко Кира – 3-е место (дети 7-9 лет).