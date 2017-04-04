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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанки отличились на Международном фестивале воздушной акробатики

31 марта в Харькове состоялся Международный фестиваль воздушной акробатики International Аerial Fest New Standart Art 2018.

Участниками стали около 100 спортсменов из Украины, Италии, Эстонии, которые показывали свое мастерство и боролись за звание лучшего в своей категории и своем жанре. Дети и взрослые продемонстрировали свои артистические и спортивные таланты в этом нелегком, но таком зрелищном виде спорта.

Воспитанницы сумского центра LEVEL заняли призовые места:

Соловченко Мария – 1-е место (дети 5-6 лет);

Гавришенко Арина – 1-е место (дети 7-9 лет);

Хохлова Анастасия – 1-е место (юниорки 14-17 лет);

Гузенко Кира – 3-е место (дети 7-9 лет).

Также в призах воспитанница образцовой акробатической студии «Эдельвейс» из Тростянца Ангелина Шаповал, которая в категории «Дети (10-13 лет). Полотна – соло. Новички» заняла 2-ое место.

 
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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