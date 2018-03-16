Из-за паводка в Сумах остановились троллейбусы

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.
«Троллейбусы, курсирующие по маршрутам № 1 и № 2 в направлении «Химпрома», не будут доезжать до конечных остановок. Транспорт будет разворачиваться на разворотных кольцах остановки «2-я проходная».
Справка: из-за стремительного таяния снега значительно поднялся уровень воды на участках дороги вблизи остановок «РТИ-1», «РТИ-2» (глубина - 12 см). Из-за погодных условий не могут проехать троллейбусы и в направлении ул. Харковская - ул. Пограничная (глубина подтопления - 14 см).
Рабочая группа КП «Электроавтотранс» с целью предупреждения пока организовала рейды по маршрутам коммунального транспорта. Изменения маршрутов будут обнародованы. Следите за публикациями».
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