Из-за паводка в Сумах остановились троллейбусы Троллейбусы № 1 и № 2 не могут доехать до конечных со стороны «Химпрома» из-за разлива талых вод.

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.

«Троллейбусы, курсирующие по маршрутам № 1 и № 2 в направлении «Химпрома», не будут доезжать до конечных остановок. Транспорт будет разворачиваться на разворотных кольцах остановки «2-я проходная».

Справка: из-за стремительного таяния снега значительно поднялся уровень воды на участках дороги вблизи остановок «РТИ-1», «РТИ-2» (глубина - 12 см). Из-за погодных условий не могут проехать троллейбусы и в направлении ул. Харковская - ул. Пограничная (глубина подтопления - 14 см).

Рабочая группа КП «Электроавтотранс» с целью предупреждения пока организовала рейды по маршрутам коммунального транспорта. Изменения маршрутов будут обнародованы. Следите за публикациями».