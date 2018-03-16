Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:331260

Из-за паводка в Сумах остановились троллейбусы

Троллейбусы № 1 и № 2 не могут доехать до конечных со стороны «Химпрома» из-за разлива талых вод.

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.

«Троллейбусы, курсирующие по маршрутам № 1 и № 2 в направлении «Химпрома», не будут доезжать до конечных остановок. Транспорт будет разворачиваться на разворотных кольцах остановки «2-я проходная».

Справка: из-за стремительного таяния снега значительно поднялся уровень воды на участках дороги вблизи остановок «РТИ-1», «РТИ-2» (глубина - 12 см). Из-за погодных условий не могут проехать троллейбусы и в направлении ул. Харковская - ул. Пограничная (глубина подтопления - 14 см).

Рабочая группа КП «Электроавтотранс» с целью предупреждения пока организовала рейды по маршрутам коммунального транспорта. Изменения маршрутов будут обнародованы. Следите за публикациями».

Общество Паводок Троллейбусы

По тематике

Сегодня 15:17

В Ахтырке из-за подтоплений перекрыли газ

В Ахтырке бригады аварийно-диспетчерской службы «Сумыгаз» готовы безотлагательно приступить к ликвидации возможных последствий наводнения....

Сегодня 14:57

Из-за паводка в Ахтырке обесточены 10 трансформаторных подстанций

Паводок подтопил дома людей вблизи рек, вышедших из берегов в городе Ахтырке....

В Ахтырке из-за подтоплений эвакуировали 62 человека
Сегодня 14:38

В Ахтырке из-за подтоплений эвакуировали 62 человека

Продолжается ликвидация последствий подтопления в Ахтырке....

Стало известно, откуда вода в Ахтырке
Сегодня 11:14

Стало известно, откуда вода в Ахтырке

1 апреля в селе Вербовом вырвало самодельные шлюзы гидротехнического сооружения, расположенные на территории Чернетчинской ОТГ, и вода из пруда заполонила...

В Ахтырке спасатели эвакуировали 43 людей из подтопленных домов
Сегодня 10:28

В Ахтырке спасатели эвакуировали 43 людей из подтопленных домов

В Ахтырке продолжается ликвидация последствий подтопления - 43 человека эвакуированы....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.