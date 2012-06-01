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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29211

В Сумах нашли ничейные гаражи

В пер. Юбилейный в Сумах незаконно установлены гаражи, но сделать с ними пока ничего не могут.

Вопрос рассматривался на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 2 апреля.

- С выездом на место было выяснено, что на земельном участке расположены малые архитектурные формы, - доложил директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко. – Установить физических или юридических лиц – владельцев данных гаражей – не удалось. Мы привлекали и полицию, но кто владельцы не известно. Никаких документов на этот земельный участок нет, поэтому мое предложение подготовить проект решения на исполком.

- Этот вопрос у нас уже с декабря 2016 года, - напомнил заммэра Сум Степан Пак. – Вы видели, что они там не просто незаконно стоят, они мешают людям жить. Вы видели там этот перекресток, эту гнилую канализацию. И все снеговые и дождевые стоки оказываются в огородах людей.

- Хорошо, комиссионно готовьте предложение на исполком, и будем определяться, - подытожил и.о. мэра Сум Владимир Войтенко.

Общество Гаражи

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