На Сумщине фейковые банкиры обманули доверчивых жителей почти на 80 тысяч

В Краснопольское отделение полиции обратился 32-летний житель района и сообщил, что стал жертвой мошенника. Как выяснилось, мужчине позвонил неизвестный и представился работником одного из банков, который сообщил, что его карта заблокирована и для того, чтобы восстановить ее действие, нужно обновить определенную информацию. В разговоре с владельцем карточки, незнакомец узнал пароль к банковской программе и в он-лайн режиме снял со счета заявителя все имеющиеся деньги в сумме более 41 000 гривен.
Подобное преступление было совершено и в отношении 72-летней пенсионерки из Белопольского района. Действуя по той же схеме, мошенник выспросил у пожилой женщины всю нужную ему информацию, а затем опустошил ее счет на 38 000 гривен.
Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, и начала следственные действия с целью установления лиц мошенников. А правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой: быть осторожными во время разговоров по телефону с незнакомцами, не называть им секретную информацию по своей банковской карте. Запомните, настоящие банкиры не выспрашивают конфиденциальные данные и не проводят никаких банковские операции по телефону. Так действуют только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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