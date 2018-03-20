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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49188

На Сумщине фейковые банкиры обманули доверчивых жителей почти на 80 тысяч

В течение выходных дней от действий неизвестных злоумышленников пострадали жители Краснопольского и Белопольского районов.

В Краснопольское отделение полиции обратился 32-летний житель района и сообщил, что стал жертвой мошенника. Как выяснилось, мужчине позвонил неизвестный и представился работником одного из банков, который сообщил, что его карта заблокирована и для того, чтобы восстановить ее действие, нужно обновить определенную информацию. В разговоре с владельцем карточки, незнакомец узнал пароль к банковской программе и в он-лайн режиме снял со счета заявителя все имеющиеся деньги в сумме более 41 000 гривен.

Подобное преступление было совершено и в отношении 72-летней пенсионерки из Белопольского района. Действуя по той же схеме, мошенник выспросил у пожилой женщины всю нужную ему информацию, а затем опустошил ее счет на 38 000 гривен.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, и начала следственные действия с целью установления лиц мошенников. А правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой: быть осторожными во время разговоров по телефону с незнакомцами, не называть им секретную информацию по своей банковской карте. Запомните, настоящие банкиры не выспрашивают конфиденциальные данные и не проводят никаких банковские операции по телефону. Так действуют только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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