В Ахтырке спасатели эвакуировали 43 людей из подтопленных домов

2 апреля в 1:15 в результате интенсивного таяния снега в г. Ахтырка произошло резкое повышение уровня воды в р. Ахтырка, что привело к подтоплению частных домовладений на 11-ти улицах города. Максимальный уровень воды составлял до 80 см, по состоянию на 7:00 он уже уменьшился на 10 см.
Проводится эвакуация населения. Из 25 подтопленных домов эвакуированы 43 человека, из которых 6 - временно размещены в гостинице «Нефтяник», 1 человек госпитализирован в Ахтырскую центральную райбольницу, остальные находятся у близких.
К ликвидации чрезвычайного происшествия привлечены 37 человек личного состава и 2 единицы техники 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.
Проведено заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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