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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:281140

В Ахтырке спасатели эвакуировали 43 людей из подтопленных домов

В Ахтырке продолжается ликвидация последствий подтопления - 43 человека эвакуированы.

2 апреля в 1:15 в результате интенсивного таяния снега в г. Ахтырка произошло резкое повышение уровня воды в р. Ахтырка, что привело к подтоплению частных домовладений на 11-ти улицах города. Максимальный уровень воды составлял до 80 см, по состоянию на 7:00 он уже уменьшился на 10 см.

Проводится эвакуация населения. Из 25 подтопленных домов эвакуированы 43 человека, из которых 6 - временно размещены в гостинице «Нефтяник», 1 человек госпитализирован в Ахтырскую центральную райбольницу, остальные находятся у близких.

К ликвидации чрезвычайного происшествия привлечены 37 человек личного состава и 2 единицы техники 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Проведено заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Ахтырка Паводок

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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