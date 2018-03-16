За неделю на Сумщине произошло 50 ЧП На пожарах погибли два человека, один - травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 17 зданий, две единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 59 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасен 41 человек, материальных ценностей на общую сумму более 2 млн. 800 тыс. грн.

Спасатели предупреждают: чтобы не попасть в беду соблюдать требования безопасности в быту, на производстве, во время отдыха и научит этим важным правилам детей. Помните: ответственность спасает жизнь, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.