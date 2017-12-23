Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02313

Сумчанам розкажуть про російські міфи про Україну

У четвер, 5 квітня, о 16.00 в актовому залі Сумської обласної наукової бібліотеки відбудеться авторська презентація книги «Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле».

Відомий український історик, доктор історичних наук, професор Віктор Анатолійович Брехуненко (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського Національної академії наук України) в останні роки доклав багато зусиль до деміфологізації історії України та долучився до протидії інформаційної війни, котру веде Росія проти України.

Організатори презентації - Сумська обласна державна адміністрація та Сумська обласна організація Національної спілки краєзнавців України.

Общество Презентация книги

По тематике

У Сумах презентували двадцять перше видання альманаху «Слобожанщина»
01.03.2018 12:29

У Сумах презентували двадцять перше видання альманаху «Слобожанщина»

Презентація альманаху, виданого за підтримки Сумської обласної державної адміністрації, пройшла днями у міській центральній бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка у м. Суми...

У Сумах презентували краєзнавчі новинки
11.01.2018 10:54

У Сумах презентували краєзнавчі новинки

До 79 річниці створення Сумської області в обласній науковій бібліотеці презентували серію із 14 унікальних науково-документальних книжок з краєзнавства, виданих...

У Сумах презентують серію науково-документальних книжок з краєзнавства
09.01.2018 08:09

У Сумах презентують серію науково-документальних книжок з краєзнавства

10 січня 2018 року об 11.00 в актовому залі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки відбудеться урочиста презентація серії з 14...

03.01.2018 14:25

У Сумах презентують серію науково-документальних книжок з краєзнавства

10 січня 2018 року об 11.00 в актовому залі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки відбудеться урочиста презентація серії з 14...

В Сумах презентовали книгу о великом Голубничем
23.12.2017 14:30

В Сумах презентовали книгу о великом Голубничем

22 декабря в манеже СумГУ прошла презентация книги Александра Вертиля «Владимир Голубничий: 20 километров до триумфа»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.