Сумчанам розкажуть про російські міфи про Україну У четвер, 5 квітня, о 16.00 в актовому залі Сумської обласної наукової бібліотеки відбудеться авторська презентація книги «Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле».

Відомий український історик, доктор історичних наук, професор Віктор Анатолійович Брехуненко (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського Національної академії наук України) в останні роки доклав багато зусиль до деміфологізації історії України та долучився до протидії інформаційної війни, котру веде Росія проти України. Організатори презентації - Сумська обласна державна адміністрація та Сумська обласна організація Національної спілки краєзнавців України.