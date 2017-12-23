Сумчанам розкажуть про російські міфи про Україну

Відомий український історик, доктор історичних наук, професор Віктор Анатолійович Брехуненко (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського Національної академії наук України) в останні роки доклав багато зусиль до деміфологізації історії України та долучився до протидії інформаційної війни, котру веде Росія проти України.
Організатори презентації - Сумська обласна державна адміністрація та Сумська обласна організація Національної спілки краєзнавців України.
Презентація альманаху, виданого за підтримки Сумської обласної державної адміністрації, пройшла днями у міській центральній бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка у м. Суми...
До 79 річниці створення Сумської області в обласній науковій бібліотеці презентували серію із 14 унікальних науково-документальних книжок з краєзнавства, виданих...
10 січня 2018 року об 11.00 в актовому залі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки відбудеться урочиста презентація серії з 14...
10 січня 2018 року об 11.00 в актовому залі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки відбудеться урочиста презентація серії з 14...
22 декабря в манеже СумГУ прошла презентация книги Александра Вертиля «Владимир Голубничий: 20 километров до триумфа»....