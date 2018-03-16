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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:142181

Стало известно, откуда вода в Ахтырке

1 апреля в селе Вербовом вырвало самодельные шлюзы гидротехнического сооружения, расположенные на территории Чернетчинской ОТГ, и вода из пруда заполонила город Ахтырка.

Об этом сообщается на странице Ахытрского горсовета в Фейсбуке.

«На Вербное воскресенье в селе Вербовом вырвало самодельные шлюзы гидротехнического сооружения, расположенные на территории Чернетчинской ОТГ, и вода из пруда заполонила город Ахтырка.

Сейчас проводится комплекс организационных мероприятий по ликвидации последствий стихии», - говорится в сообщении.

Общество Ахтырка Паводок

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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