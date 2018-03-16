Стало известно, откуда вода в Ахтырке 1 апреля в селе Вербовом вырвало самодельные шлюзы гидротехнического сооружения, расположенные на территории Чернетчинской ОТГ, и вода из пруда заполонила город Ахтырка.

Об этом сообщается на странице Ахытрского горсовета в Фейсбуке.

«На Вербное воскресенье в селе Вербовом вырвало самодельные шлюзы гидротехнического сооружения, расположенные на территории Чернетчинской ОТГ, и вода из пруда заполонила город Ахтырка.

Сейчас проводится комплекс организационных мероприятий по ликвидации последствий стихии», - говорится в сообщении.