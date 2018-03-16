Стало известно, откуда вода в Ахтырке

Об этом сообщается на странице Ахытрского горсовета в Фейсбуке.
«На Вербное воскресенье в селе Вербовом вырвало самодельные шлюзы гидротехнического сооружения, расположенные на территории Чернетчинской ОТГ, и вода из пруда заполонила город Ахтырка.
Сейчас проводится комплекс организационных мероприятий по ликвидации последствий стихии», - говорится в сообщении.
В Ахтырке бригады аварийно-диспетчерской службы «Сумыгаз» готовы безотлагательно приступить к ликвидации возможных последствий наводнения....
Паводок подтопил дома людей вблизи рек, вышедших из берегов в городе Ахтырке....
Продолжается ликвидация последствий подтопления в Ахтырке....
В Ахтырке продолжается ликвидация последствий подтопления - 43 человека эвакуированы....
Весенним половодьем подтоплено часть Ахтырки. На помощь населению поднят весь личный состав местной полиции....