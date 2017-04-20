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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:32574

Сумской ГАСК проиграл в суде владельцам универмага «Киев»

В суде привой инстанции отменено предписание городского ГАСКа о приостановке реконструкции универмага «Киев».

Об этом сообщил сегодня, 2 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Анатолий Довбня.

- Людей волнует строительство универмага «Киев», какая там ситуация? – спросил и.о. мэра Сум Владимир Войтенко.

- Сейчас мы подали в апелляцию на решение суда об отмене нашего предписания о приостановке реконструкции и наложении штрафных санкций в размере 2 млн грн, - поделился Анатолий Довбня.

- Понятно, но документация предприятием предоставлена вся?

- Во время проверки была предоставлена не вся документация. Но они сделали так, что предоставляли ее в последние минуты проверки, когда сроки заканчивались. Поэтому все документы в срок было невозможно проверить физически. Именно это и стало причиной отмены нашего предписания в суде.

- Я в первую очередь хочу обратиться к руководителям наших предприятий и предпринимателям, - снова В.Войтенко. – Мы не ваши враги, и мы не хотим вам запретить или мешать вашей деятельности. Мы наоборот хотим помогать, чтобы город спокойно работал и становился только лучше, и чтобы наша инфраструктура развивалась. Но давайте работать в законном русле.

Право ГАСК Универмаг «Киев»

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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