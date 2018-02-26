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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29129

Тростянец получит 9 миллионов на реставрацию Круглого двора

Мэр Тростянца Юрий Бова сообщил о выделении из бюджета 9 млн грн на реставрацию старой крепости «Круглый двор» в центре города.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Лет 7-8 назад мне приснился сон с отреставрированным Круглым двором, гранитной мостовой вокруг… Это казалось просто невозможным ввиду состояния этого памятника истории, хотя громада города делала все, чтобы спасти от разрушений сооружение и привлечь к нему внимание, найти средства на полное восстановление. И это время пришло! Усадьба Леопольда Кенига в Тростянце (помещичье имение и крепость Круглый Двор) будет реставрирована благодаря европейскому гранту. Такое решение поддержано конкурсной комиссией при Минрегионстрое. Сумма гранта – 8,7 млн грн + наше софинансирование 2 млн грн. Это действительно событие для всего Тростянца, Сумской области и Украины!»

Общество Круглый двор Тростянец

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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