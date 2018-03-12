Сумчане отличились на командном чемпионате Украины по кроссу 30 марта в Одессе прошел командный чемпионата Украины по легкоатлетическому кроссу среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 24 регионов Украины. Сумскую область на этих соревнованиях представляли 12 спортсменов (5 мужчин и 7 женщин). Наши спортсмены, набрав 344 очка, заняли девятое место в командном зачете. В личном зачете наиболее удачно выступили: Яна Нагорная - II место на дистанции 5 км среди молодежи - 19:52; Анастасия Лукашевич - III место на дистанции 2 км среди девушек 2001-2002 г.р. - 7:20; Татьяна Головченко - IV место на дистанции 5 км среди женщин - 18:41; Дмитрий Торгачов - V место на дистанции 2 км среди юношей 2003 г.р. и моложе - 6:41; Юлия Профис - VI место на дистанции 5 км среди женщин - 19:05.