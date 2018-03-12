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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане отличились на командном чемпионате Украины по кроссу

30 марта в Одессе прошел командный чемпионата Украины по легкоатлетическому кроссу среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 24 регионов Украины. Сумскую область на этих соревнованиях представляли 12 спортсменов (5 мужчин и 7 женщин). Наши спортсмены, набрав 344 очка, заняли девятое место в командном зачете.

В личном зачете наиболее удачно выступили:

Яна Нагорная - II место на дистанции 5 км среди молодежи - 19:52;

Анастасия Лукашевич - III место на дистанции 2 км среди девушек 2001-2002 г.р. - 7:20;

Татьяна Головченко - IV место на дистанции 5 км среди женщин - 18:41;

Дмитрий Торгачов - V место на дистанции 2 км среди юношей 2003 г.р. и моложе - 6:41;

Юлия Профис - VI место на дистанции 5 км среди женщин - 19:05.

Спорт Кросс Легкая атлетика

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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