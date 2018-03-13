Сумской атлет установил рекорд области

В соревновании по толканию ядра Игорь Мусиенко (МОН, ОШВСМ, тренер - Корниенко Д.А.) победил с результатом - 19,67 м (это новый рекорд Сумской области).
30 марта в Одессе прошел командный чемпионата Украины по легкоатлетическому кроссу среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей....
Сумская областная федерация - третья в рейтинге территориальных федераций легкой атлетике в 2017 году....
Сумскому спортсмену понадобилось три с половиной часа, чтобы преодолеть 42 км....
Сегодня, 18 марта, в Италии прошел традиционный ультрамарфон Strasimeno-2018....
10-11 марта в Луцке проходил зимний чемпионат Украины по спортивной ходьбе среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей....