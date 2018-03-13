Сумской атлет установил рекорд области 30 марта в Новой Каховке Херсонской области состоялись всеукраинские соревнования по метаниям памяти ЗТУ Ю.О.Пискунова.

В соревновании по толканию ядра Игорь Мусиенко (МОН, ОШВСМ, тренер - Корниенко Д.А.) победил с результатом - 19,67 м (это новый рекорд Сумской области).