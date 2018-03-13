Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57220

Сумской атлет установил рекорд области

30 марта в Новой Каховке Херсонской области состоялись всеукраинские соревнования по метаниям памяти ЗТУ Ю.О.Пискунова.

В соревновании по толканию ядра Игорь Мусиенко (МОН, ОШВСМ, тренер - Корниенко Д.А.) победил с результатом - 19,67 м (это новый рекорд Сумской области).

Спорт Легкая атлетика

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Сумчане отличились на командном чемпионате Украины по кроссу
Вчера 12:54

Сумчане отличились на командном чемпионате Украины по кроссу

30 марта в Одессе прошел командный чемпионата Украины по легкоатлетическому кроссу среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей....

Сумская Федерация легкой атлетики стала третьей в Украине
29.03.2018 11:15

Сумская Федерация легкой атлетики стала третьей в Украине

Сумская областная федерация - третья в рейтинге территориальных федераций легкой атлетике в 2017 году....

Тарас Шелестюк пробежал знаменитый марафон
20.03.2018 11:08

Тарас Шелестюк пробежал знаменитый марафон

Сумскому спортсмену понадобилось три с половиной часа, чтобы преодолеть 42 км....

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18.03.2018 18:41

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10-11 марта в Луцке проходил зимний чемпионат Украины по спортивной ходьбе среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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