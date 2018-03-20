Присутствие малолетних детей не помешала вору совершить кражу Мобильный телефон, 90 гривен и 20 долларов США похитил из квартиры жительницы Шостки ее ранее судимый 27-летний знакомый.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина рассказала правоохранителям, что из ее квартиры исчез мобильный телефон, 90 гривен и 20 долларов США. По словам потерпевшей, в тот день, когда исчезли вещи и деньги, она на непродолжительное время оставила своих малолетних детей дома одних, а когда вернулась, узнала от них, что к ним в гости приходил знакомый. Дети хорошо знали «семейного» друга, поэтому и пустили его в помещение.

«Правоохранители решили проверить гостя заявительницы, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. Мужчина признался, что обокрал свою знакомую, как раз в то время, когда ее не было дома. Дверь ему открыли дети заявительницы, которые хорошо его знали, поэтому он и решил этим воспользоваться. Похищенные деньги он успел потратить, а мобильный телефон оставил себе для собственного пользования».

Часть похищенного работники полиции уже вернули владелице. А в отношении приятеля потерпевшей открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.