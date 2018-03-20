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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:10278

Присутствие малолетних детей не помешала вору совершить кражу

Мобильный телефон, 90 гривен и 20 долларов США похитил из квартиры жительницы Шостки ее ранее судимый 27-летний знакомый.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина рассказала правоохранителям, что из ее квартиры исчез мобильный телефон, 90 гривен и 20 долларов США. По словам потерпевшей, в тот день, когда исчезли вещи и деньги, она на непродолжительное время оставила своих малолетних детей дома одних, а когда вернулась, узнала от них, что к ним в гости приходил знакомый. Дети хорошо знали «семейного» друга, поэтому и пустили его в помещение.

«Правоохранители решили проверить гостя заявительницы, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. Мужчина признался, что обокрал свою знакомую, как раз в то время, когда ее не было дома. Дверь ему открыли дети заявительницы, которые хорошо его знали, поэтому он и решил этим воспользоваться. Похищенные деньги он успел потратить, а мобильный телефон оставил себе для собственного пользования».

Часть похищенного работники полиции уже вернули владелице. А в отношении приятеля потерпевшей открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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