В УПЦ КП опровергли обвинения со стороны Московского Патриархата относительно «захвата» Троицкого собора с Сумах 23 марта в Свято-Воскресенском кафедральном соборе УПЦ КП г. Сумы состоялась областная научно-практическая конференция «Развитие духовности на Слобожанщине: прошлое и современность», посвященная 1030-летию крещения Киевской Руси.

Как сообщает официальный сайт УПЦ КП, в работе конференции приняли участие более ста человек, среди которых представители областной власти, известные ученые, общественные деятели, пишет РИСУ.

В ходе конференции докладчики осветили особенности духовной жизни в Слободской Украине. Отмечена важность крещения Руси-Украины князем святым равноапостольным Владимиром Великим. Именно крещение дало толчок духовной, культурной, правовой, политической развития нашего государства.

После завершения обсуждения докладов, слово для вопросов предоставлялось участникам конференции.

Среди заданных вопросов один из участников конференции заявил, что они собирают подписи к руководству Сумской области, чтобы выяснить, почему в 2007 году Свято-Троицкий собор г. Сумы, в котором находился орган был в государственной собственности, где была зарегистрирована облгосадминистрацией Свято-Троицкая община УПЦ Киевского Патриархата, несмотря на предварительное заверение официальным письмом Сумской ОГА, что после перенесения органа, он будет передан религиозной громаде Сумской епархии УПЦ КП, оказалось, что этот храм, без учета интересов общества Киевского Патриархата, был передан Московскому Патриархату при том, что до сих пор, все храмы в городе Сумы и области без исключения были переданы УПЦ (МП).

Председательствующий на конференции объяснил, что мы живем в Украинском правовом демократическом государстве, где граждане имеют право обращений к власти или в суд для выяснения важных вопросов из жизни местных громад.

В ходе конференции не звучало никаких призывов о противоправных действиях. Такие действия являются абсолютно недопустимыми как для руководства и духовенства епархии, так и для верующих.

Это вызвало недоразумение и неординарную трактовку со стороны руководства Сумской епархии УПЦ (Московского Патриархата). Так, архиепископ Евлогий направил письмо Президенту Украины, в котором обвинил Сумскую епархию УПЦ Киевского Патриархата в «инициативе восторга Троицкого собора г. Сумы».

Сумская епархия УПЦ Киевского Патриархата выразила обеспокоенность клеветой со стороны УПЦ (МП), раздуванием и разжиганием отсутствующей проблемы.

Как отмечают в Киевском Патриархате, подобные провокации и заявления со стороны руководства Сумской епархии УПЦ (МП) звучат не впервые.

Сумская епархия УПЦ КП просит компетентные органы изучить этот вопрос, чтобы исключить любые провокации.

В то же время, Сумская епархия УПЦ КП обращается к верующим УПЦ (МП) с призывом трезво оценивать ситуацию и не поддаваться на провокации.