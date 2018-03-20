Сумские пограничники задержали двух уголовников в розыске

Пограничный патруль с помощью тепловизионного прибора в нескольких метрах от госграницы в районе населенного пункта Грабовское задержал двух гражданин Украины. Мужчины в пешем порядке незаконно пересекли российско-украинскую границу с территории России в Украину.
Обоих нарушителей доставили в пограничное подразделение для установления всех обстоятельств правонарушения. Во время проведения фильтрационных мероприятий пограничники также установили, что один из задержанных находится в розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины, а в отношении другого открытое уголовное производство по ч. 2, ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.
Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины на 20 и 21-летнего мужчин составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП, после чего обоих передано работникам Национальной полиции.
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