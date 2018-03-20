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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54150

Сумские пограничники задержали двух уголовников в розыске

В Краснопольском районе пограничники Сумского отряда в ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, задержали двух нарушителей государственной границы Украины.

Пограничный патруль с помощью тепловизионного прибора в нескольких метрах от госграницы в районе населенного пункта Грабовское задержал двух гражданин Украины. Мужчины в пешем порядке незаконно пересекли российско-украинскую границу с территории России в Украину.

Обоих нарушителей доставили в пограничное подразделение для установления всех обстоятельств правонарушения. Во время проведения фильтрационных мероприятий пограничники также установили, что один из задержанных находится в розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины, а в отношении другого открытое уголовное производство по ч. 2, ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.

Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины на 20 и 21-летнего мужчин составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП, после чего обоих передано работникам Национальной полиции.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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