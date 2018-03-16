На ремонте конотопских дорог украли больше миллиона За оборудки при реконструкции конотопских дорог к уголовной ответственности привлечены пять человек, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как уже сообщалось ранее, 11 октября 2017 года прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении уже бывшего начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Конотопского городского совета, который растратил более 1 млн 170 тыс. грн, и физическому лицу-предпринимателю, который присвоил указанные средства, выделенные на реконструкцию дороги в г. Конотоп.

Кроме того, 30 марта 2018 года вручено уведомление о подозрении главному специалисту сектора капитального строительства и учета жилья управление жилищно-коммунального хозяйства Конотопского городского совета, которая является пособником в присвоении средств, поскольку составляла документы в подтверждение выполненных работ.

Во время следствия установлено, что 21 июня 2016 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства Конотопского городского совета и физическим лицом-предпринимателем из Черниговской области заключен договор на реконструкцию дороги по ул. Тургенева в г. Конотоп стоимостью 1 млн 174 тыс. грн. Согласно заключению судебной строительно-технической и дорожно-технической экспертиз работы выполнены некачественно с многочисленными критическими несоответствиями, а, следовательно, не могут быть приняты.

В настоящее время следствие относительно вышеупомянутых трех человек уже завершено, материалы открыты сторонам защиты для ознакомления.

Действия бывшего начальника УЖКХ КГС и предпринимателя квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата или завладение чужим имуществом в особо крупных размерах), ч. 1 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

Главный специалист сектора капитального строительства и учета жилья УЖКХ КГС будет отвечать по ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (составление, выдача и использование заведомо поддельного документа), ч. 5 ст. 27 / ч. 5 ст. 191 (пособничество в растрате и присвоении средств в особо крупных размерах) УК Украины.

Вместе с тем, к уголовной ответственности привлечены еще главный инженер проекта и еще одного предпринимателя, осуществлявшего технический надзор за выполнением работ. Указанные лица признали, что вносили недостоверные данные в официальные документы, поэтому в суд были направлены обвинительные акты договорам о признании виновности. По решению суда обвиняемые оплатили штраф.