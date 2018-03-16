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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38302

В Ахтырке из-за подтоплений эвакуировали 62 человека

Продолжается ликвидация последствий подтопления в Ахтырке.

2 апреля в 1:15 в результате интенсивного таяния снега в г. Ахтырка произошло резкое повышение уровня воды в р. Ахтырка, что привело к подтоплению частных домовладений на 11-ти улицах города. Подъем уровня воды составил 40 см, местами - 80 см.

По состоянию на 13:00 уровень воды уменьшился на 20 см, из подтопленных домов эвакуированы 62 человека, из которых 22 - временно размещены в местных гостиницах, 3 пожилых человека госпитализированы в Ахтырскую центральную райбольницу, остальные люди находятся у близких.

Всего на месте происшествия работает 36 человек личного состава подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на 3 единицах техники.

Ликвидация последствий подтопления продолжается, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Ахтырка Паводок Спасатели

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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