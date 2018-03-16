В Ахтырке из-за подтоплений эвакуировали 62 человека Продолжается ликвидация последствий подтопления в Ахтырке.

2 апреля в 1:15 в результате интенсивного таяния снега в г. Ахтырка произошло резкое повышение уровня воды в р. Ахтырка, что привело к подтоплению частных домовладений на 11-ти улицах города. Подъем уровня воды составил 40 см, местами - 80 см.

По состоянию на 13:00 уровень воды уменьшился на 20 см, из подтопленных домов эвакуированы 62 человека, из которых 22 - временно размещены в местных гостиницах, 3 пожилых человека госпитализированы в Ахтырскую центральную райбольницу, остальные люди находятся у близких.

Всего на месте происшествия работает 36 человек личного состава подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на 3 единицах техники.

Ликвидация последствий подтопления продолжается, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.