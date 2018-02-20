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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:46170

Анастасия Турчин - опять с серебром Гран-при по дзюдо

Аспирантка СумГУ Анастасия Турчин в весе до 78 кг завоевала серебряную медаль на Гран-при в Тбилиси (Грузия).

Это ее вторая серебряная награда в нынешнем сезоне. В финале соревнований в Тбилиси нашей дзюдоистке противостояла очень серьезная соперница. Француженка Одри Чемео - обладательница «серебра» (2012) и «бронзы» (2016) Олимпийских игр, чемпионка мира (2011), трехкратная чемпионка Европы (2011, 2016, 2017). К сожалению, знаменитая спортсменка отплатила Анастасии за поражение своей соотечественницы в полуфинале, где Турчин взяла верх над Мэделин Малонга, которая имеет солидную коллекцию наград, в том числе - одно «золото» Grand Slam и две победы на Гран-при. До этого украинка одолела венгерку Эвелин Саланка и россиянку Антонину Шмелеву.

Спорт Анастасия Турчин Дзюдо

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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