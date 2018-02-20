Анастасия Турчин - опять с серебром Гран-при по дзюдо Аспирантка СумГУ Анастасия Турчин в весе до 78 кг завоевала серебряную медаль на Гран-при в Тбилиси (Грузия).

Это ее вторая серебряная награда в нынешнем сезоне. В финале соревнований в Тбилиси нашей дзюдоистке противостояла очень серьезная соперница. Француженка Одри Чемео - обладательница «серебра» (2012) и «бронзы» (2016) Олимпийских игр, чемпионка мира (2011), трехкратная чемпионка Европы (2011, 2016, 2017). К сожалению, знаменитая спортсменка отплатила Анастасии за поражение своей соотечественницы в полуфинале, где Турчин взяла верх над Мэделин Малонга, которая имеет солидную коллекцию наград, в том числе - одно «золото» Grand Slam и две победы на Гран-при. До этого украинка одолела венгерку Эвелин Саланка и россиянку Антонину Шмелеву.