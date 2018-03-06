Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24151

Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по дзюдо

31 марта в Днепре определились победители и призеры Открытого Чемпионата Украины по дзюдо среди ветеранов.

Соревнования собрали 233 участника (рекорд ветеранских национальных чемпионатов) из Украины и Грузии. Украину представляли борцы из 25 городов.

Сумские ветераны завоевали две бронзовые медали: Юрий Острый  в возрасте 55-59 лет в весовой категории до 81 кг и Александр Артюх в возрасте 50-54 лет в весе до 100 кг. Сергей Могилка занял пятое место.

Спорт Дзюдо

По тематике

Анастасия Турчин - опять с серебром Гран-при по дзюдо
Сегодня 12:46

Анастасия Турчин - опять с серебром Гран-при по дзюдо

Аспирантка СумГУ Анастасия Турчин в весе до 78 кг завоевала серебряную медаль на Гран-при в Тбилиси (Грузия)....

Сумские дзюдоисты отличились на Полтавщине
21.03.2018 12:12

Сумские дзюдоисты отличились на Полтавщине

17-18 марта в Кременчуге проходил III Всеукраинский турнир, посвященный сотрудникам СБУ, погибших в зоне АТО....

14.03.2018 12:35

Сумские дзюдоисты отличились в столице

В Киеве прошел Всеукраинский турнир «Киевская весна» по дзюдо....

Сумская студентка отличилась в Марокко
13.03.2018 17:19

Сумская студентка отличилась в Марокко

Студентка СумГУ Анастасия Турчин завоевала серебряную медаль «Гран-При Марокко» по дзюдо....

Артем Хомула – серебряный призер Континентального кубка
06.03.2018 14:58

Артем Хомула – серебряный призер Континентального кубка

В Праге проходил Открытый континентальный кубок по дзюдо среди мужчин....

Новости

Часть Ахтырки из-за паводка ушла под воду
Вчера 09:35
В Сумах повысили тарифы на вывоз мусора
30.03.2018 14:46
Сумчанин сыграет за сборную Беларуси по футзалу
Сегодня 16:13
В Сумах трудоустраивают переселенцев
Сегодня 15:36
В Конотопе пьяный водитель пытался на авто сбить полицейского
Сегодня 15:00
Уровень воды в Псле поднялся на 8 см
Сегодня 14:42
Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по дзюдо
Сегодня 14:24
В Сумах горсветовцы спасли кота, застрявшего на дереве
Сегодня 14:07
Сумские гимнастки отличились в Днепре
Сегодня 13:55
Полицейские Шостки нашли и вернули в семью несовершеннолетнюю беглянку
Сегодня 13:47
Проводник пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к медицинскому оборудованию
Сегодня 13:19
Из-за паводка вдоль трассы Сумы – Киев образовалась километровая пропасть (видео)
Сегодня 13:18
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.