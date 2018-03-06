Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по дзюдо 31 марта в Днепре определились победители и призеры Открытого Чемпионата Украины по дзюдо среди ветеранов.

Соревнования собрали 233 участника (рекорд ветеранских национальных чемпионатов) из Украины и Грузии. Украину представляли борцы из 25 городов.

Сумские ветераны завоевали две бронзовые медали: Юрий Острый в возрасте 55-59 лет в весовой категории до 81 кг и Александр Артюх в возрасте 50-54 лет в весе до 100 кг. Сергей Могилка занял пятое место.