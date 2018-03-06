Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по дзюдо

Соревнования собрали 233 участника (рекорд ветеранских национальных чемпионатов) из Украины и Грузии. Украину представляли борцы из 25 городов.
Сумские ветераны завоевали две бронзовые медали: Юрий Острый в возрасте 55-59 лет в весовой категории до 81 кг и Александр Артюх в возрасте 50-54 лет в весе до 100 кг. Сергей Могилка занял пятое место.
Аспирантка СумГУ Анастасия Турчин в весе до 78 кг завоевала серебряную медаль на Гран-при в Тбилиси (Грузия)....
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